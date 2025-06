Nuovo nome per la fascia sinistra della Roma. Con Angelino che potrebbe essere sacrificato per ragioni di bilancio, come possibile sostituto spunta Filip Kostic. L'ex Eintracht Francoforte rimane comunque il piano B rispetto a Maxim De Cuyper del Club Brugge. Reduce da una stagione in prestito condita da 2 gol e 6 assist in tutte le competizioni con la maglia del Fenerbahce, l'esterno serbo è rientrato alla Juventus ma rimane in uscita.

