Ora la Roma esplora il K2

Fino al 30 giugno conta solo il mercato in uscita, poi, Massara potrà spendere. Non sono previste spese pazze, ma, verranno fatti quattro o cinque acquisti. Il dubbio dipende da Angelino, l'indiziato numero uno per sistemare il bilancio. Il sostituto individuato è Maxim De Cuyper, esterno del Bruges che costa 25 milioni e piace anche al Milan. Il piano B porta a Filip Kostic della Juventus. Un ruolo che rimane scoperto è il centrocampo, soprattutto con l'uscita di Paredes. Passi avanti per O'Riley del Brighton, che ha già dato l'ok al trasferimento, ma, nelle ultime ore Massara si è riavvicinato a Ismael Koné, classe 2002 di proprietà del Marsiglia. Il giocatore piace, ma, di sicuro non è previsto uno scambio con Ndicka. [...]

Intanto Frank Kessié ha espresso il desiderio di lasciare l'Arabia e si è proposto ad alcune squadre italiane. L'ivoriano con Gasperini ha vissuto i suoi anni migliori. Il suo stipendio, però, è fuori dalla portata. Anche Roger Ibanez sarebbe felice di tornare alla Roma e il tecnico lo abbraccerebbe volentieri. [...] Arriveranno poi un esterno destro, un difensore centrale e un attaccante. In ballo ci sono i nomi di Wesley del Flamengo, anche se la richiesta è di 30 milioni, Anjorin dell'Empoli e Fofana del Lione. [...]

(corsport)