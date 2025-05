Torino-Roma: la moviola dei quotidiani. Netto il rigore su Saelemaekers, dubbi sul contatto Shomurodov-Elmas ma è fuori area

La Roma batte 0-2 il Torino grazie alle reti di Leandro Paredes e Alexis Saelemaekers e si qualifica alla prossima edizione dell'Europa League. Sfiorata per un solo punto, quindi, la Champions, competizione a cui parteciperà la Juventus in seguito alla vittoria per 2-3 contro il Venezia. A Torino è andata in scena una partita abbastanza tranquilla dal punto di vista degli episodi, caratterizzata principalmente dal calcio di rigore assegnato ai giallorossi per un fallo di Ali Dembele su Saelemaekers. Prestazione leggermente insufficiente per l'arbitro Marco Di Bello (media voto 5.87): dubbi sul contatto tra Eldor Shomurodov ed Eljif Elmas, ma è fuori dall'area e il VAR non può intervenire.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5.5

Al 16' Dembelé su Saelemaekers in area, assegnato il rigore: l'impatto c'è, il pallone viene coperto dal romanista. Al 39', pestone di Cristante a Ricci: manca il giallo. Al 17' st, colpo di Shomurodov a Elmas: resta il dubbio di un piede oltre la linea dell'area. [...]

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Manca un giallo per Che Adams: l’entrata da dietro su Paredes è in ritardo e pericolosa. Fischiato con sicurezza il rigore ai giallorossi: netto il pestone (step on foot pieno) di Dembelé su Saelemaekers, sul piede sinistro, nessun dubbio. [...] Contatto (sulla gamba sinistra) di Shomurodov su Elmas, fuori area, VAR tagliato fuori. Annullato un gol a Cristante: corretto, è in fuorigioco Angelino sul lancio di Koné ad inizio azione.

TUTTOSPORT - VOTO 6

[...] L'episodio più rilevante del match dell'Olimpico Grande Torino si verifica dopo pochi minuti di gara, quando Dembelé rifila un pestone in area di rigore a Saelemaekers, che sta portando il pallone in area di rigore. Il penalty risulta sostenibile perché, anche se l'impatto non è particolarmente vigoroso, l'intervento impedisce di fatto al belga di proseguire l'azione. Allo stesso modo, condivido anche la scelta di non punire il calciatore granata con il cartellino giallo. [...] Nella ripresa l'unico episodio degno di nota è l'annullamento - con overrule da parte del Var - del gol dello 0-3 segnato da Cristante per un precedente fuorigioco di Angelino. [...]

IL ROMANISTA - VOTO 6

[...] L’episodio chiave è al primo tempo, al 16’: Dembelé è ingenuo nell’intervento che provoca il calcio di rigore, poi trasformato da Paredes, su Saelemakers. Il belga entra in area, supera il giocatore granata che gli aggancia la caviglia sinistra e lo spinge a terra. Di Bello è vicinissimo e concede la massima punizione con un rapido controllo Var. [...] Nella ripresa al 17’ contatto dubbio di Shomu su Elmas, ma è fuori area. [...] Annullato il terzo gol a Cristante per fuorigioco di spalla di Angeliño.