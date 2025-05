Roma-arbitri: scontro totale

Chissà cosa avrebbe detto Claudio Ranieri lo scorso 2 ottobre quando l'arbitro La Penna aveva pensato bene di reputare non falloso l'intervento di Kyriakopoulos su Baldanzi. Magari la Roma avrebbe vinto e Juric avrebbe lasciato con un successo in più. Forse Sir Claudio si sarebbe scagliato contro il direttore di gara, ma di sicuro non sarebbe rimasto in silenzio. [...] Il tecnico giallorosso si è comportato come allenatore e dirigente, mettendosi in prima linea nella lotta agli arbitri. Il suo discorso era chiaro, il problema era il protocollo, non il fallo. E il punto è proprio la mancanza di uniformità. La rabbia di Ranieri è derivante dal fatto che durante le riunioni si era sempre sostenuta una cosa, mentre, a Bergamo è successo l'opposto. Il contatto Koné-Pasalic non era un chiaro ed evidente errore, anzi, prima si parlava di mancanza di contatto poi di contatto lieve. [...]

La decisione di Sozza-Abisso ha un peso sulle casse del club, che rischia di vedersi sfumare i soldi della Champions. La rabbia è ancora viva e alimentata dalle parole del presidente dell'AIA, Antonio Zappi: "Rocchi mi ha confermato la bontà della valutazione tecnica: non si trattava di calcio di rigore e il VAR lo ha correttamente revocato. Pasalic interviene, ma è il giocatore della Roma che finisce addosso all'avversario". [...]

(Il Messaggero)