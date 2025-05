Percassi: "Atalanta-Roma? C'era un evidente errore, giusto l'intervento del VAR. Parleremo con Gasperini per confrontarci sul suo futuro"

Ieri sera, a margine del Gala dinner di Coppa Italia a Roma, ha parlato Luca Percassi, ad dell'Atalanta. Il dirigente ha parlato soprattutto del futuro di Gian Piero Gasperini: "Con Gasperini ci incontreremo come tutti gli anni e ci confronteremo sul futuro dell'Atalanta". [...] C'è anche spazio per tornare sul tanto chiacchierato episodio del VAR nel match contro la Roma: "Secondo noi è stato corretto l'intervento del VAR, c'era stato un evidente errore. É il modo migliore per aiutare un arbitro, le immagini sono chiare, è stato utilizzato in maniera appropriata".

(gasport)