Ci vorrà ancora un po' di tempo per la fumata bianca. Probabilmente in settimana. Mentre in Inghilterra danno l'ex Alessandro Spugna tra i candidati del Manchester City, al Giulio Onesti si sta ragionando a 360° per non sbagliare la mossa sul prossimo allenatore della Roma Femminile. L'opzione Rita Guarino resta in piedi, ma tra le parti non ci sono stati contatti. [...] Al momento dunque, non si può escludere nulla. Nemmeno un allenatore in arrivo dall'estero.

(corsport)