Fabregas il prescelto ma il Como resiste

IL TEMPO (L. PES) - Tra Fabregas e la Roma c'è soltanto il Como. I giallorossi vogliono affidare la ripartenza al tecnico spagnolo che in questa stagione si è distinto con i lombardi, ma proprio il club dei ricchi fratelli Hartono sta facendo resistenza per liberare l'ex centrocampista di Arsenal e Barcellona e cercato anche dal Bayer Leverkusen. Nelle ultime settimane la sua permanenza in riva al lago sembrava ormai scontata ma la corte della Roma, che attraverso le parole di Ranieri ha sempre manifestato grande stima per lui, lo fa vacillare e ora i giallorossi spingono affinché Cesc possa sbarcare nella Capitale.

Fabregas ha un contratto, rinnovato lo scorso anno, che lo lega al Como fino al 2028 ma la Roma vuole ripartire con lui e bisogna risolvere la situazione del club con il quale l'allenatore iberico ha anche degli interessi legati ad azioni e un progetto tutto da costruire dopo l'ottimo esordio in A.

In queste ultime settimane a Como la società ha già cominciato a fare i piani per il prossimo campionato proprio con Fabregas e per questo la resistenza è tanta. Dopo tanti mesi di casting a Trigoria il prescelto è proprio l'ex centrocampista che in passato Ranieri ha elogiato in occasione del match dell'Olimpico. «Conosco il lavoro che sta portando avanti Fabregas, sono un'ottima squadra. Farà una grandissima carriera di allenatore». Dopo la partita all'Olimpico, peraltro, i due si sono scambiati complimenti reciproci nella pancia dello stadio: «Spero di diventare come te» e Ranieri: «Non devi sperare nella mia carriera». Un attestato di stima al quale ha seguito una corte serrata su un profilo giovane e col quale provare a costruire un futuro radioso e a lungo termine. «Non è importante come verrà accolto ma che quando andrà via i tifosi saranno tristi» aveva detto Sir Claudio nella sua ultima conferenza stampa, un altro indizio che si avvicina all'identikit di Fabregas.

Proprio colui che lo scorso 15 dicembre 2024 aveva inflitto una pesante sconfitta per il cammino dei giallorossi che da quel momento in poi per 19 gare non hanno più perso fino al match contro l'Atalanta di Gasperini che quella sera si guadagnò la Champions.

E proprio il tecnico di Grugliasco rappresenta un'altra pista aperta per la Roma. Contatti ce ne sono stati e al momento sul tavolo del Gasp c'è anche la proposta di rinnovo fino al 2027 con la Dea. Lui riflette e da Trigoria potrebbero tornare all'attacco qualora il Como riuscisse nell'intento di trattenere il proprio allenatore.

Nel frattempo prima del match contro il Torino, l'ultimo della stagione, il de giallorosso Ghisolfi è tornato sul tema futuro, «Faremo l'annuncio quando saremo pronti. Questa sera è importante la partita, dobbiamo avere il focus sulla gara». Quando gli chiedono di Fabregas il dirigente francese accenna a un sorriso lasciandosi scappare un «Tanti nomi...». Un mistero portato avanti ormai dallo scorso novembre, ma che i tifosi oramai vivono con ansia e trepidazione tra suggestioni di fantasia e indizi a mezza bocca di Ranieri. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive dopo che il campionato e finito e l'attesa ormai è febbrile.