Bologna, Italiano: "Rinnovo? Restare qui è sempre stata la mia priorità"

IL RESTO DEL CARLINO - Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna accostato anche alla Roma per sostituire Claudio Ranieri, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e ha parlato del rinnovo di contratto con il club felsineo fino al 30 giugno 2027. Ecco le sue dichiarazioni.

Italiano, tante squadre la volevano, una in particolare, il Milan. Lei ha scelto di restare. Cosa l’ha convinta?

"La mia priorità è sempre stata il Bologna, la priorità era parlare con i dirigenti ed ero convinto che sarebbe andato tutto bene. E’ una questione di valori umani e tecnici. Qui c’è grande voglia di restare su livelli alti, la squadra è forte, sennò non vinci una Coppa Italia. Qui ho conosciuto persone che mi hanno fatto stare bene, da Saputo ai dirigenti, passando per ognuno che lavora a Casteldebole. E poi il rapporto che ho costruito con i ragazzi: questo per me vale tanto".

Allora potevamo risparmiarci questa sofferenza…

"Questa telenovela quant’è durata? Ventiquattro ore? Non c’è manco da chiamarla telenovela. Io avevo già le idee chiare, non ci sono mai stati problemi".

C’è stato un momento preciso in cui si è detto "resto qui"?

"Sì, quando mi sono ritrovato su quel pullman scoperto, alla parata: quella marea rossoblù, un’emozione indescrivibile. Ecco, io avevo già deciso, ma la mia decisione lì si è suggellata. L’affetto della gente, di Bologna, mi ha colpito. Quando c’è da decidere, per me queste cose pesano tanto".