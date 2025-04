Torna Celik. Rensch ancora out

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Celik punta la Juventus. Dopo la vittoria sul campo del Lecce targata Dovbyk e i due giorni di riposo concessi da mister Ranieri, la Roma si è ritrovata ieri a Trigoria per iniziare la preparazione del big match di domenica (ore 20:45) all'Olimpico contro la squadra di Tudor. L'osservato speciale è stato Celik, che venerdì scorso aveva svolto solo la prima parte di lavoro con i compagni e non era stato convocato per la sfida del Via del Mare. Il turco ha smaltito la lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra e svolto l'intero allenamento con il resto del gruppo, saltando solamente la partitella finale. Un recupero fondamentale per Ranieri, il quale potrebbe impiegarlo sulla corsia di destra alla luce delle assenze dello squalificato Saelemaekers e degli infortunati Rensch (difficile il suo recupero) e Saud. Si è allenato regolarmente anche Dovbyk, che sabato era uscito per crampi subito dopo il gol vittoria. Dalle 10 di ieri, poi, è iniziata la prima fase della vendita dei biglietti per il Derby Lazio-Roma di domenica 13 aprile - dedicata agli abbonati Serie A 2024-2025. Non sono mancati i problemi tecnici sul sito Vivaticket, tanto che alcuni tifosi, dopo oltre un'ora d'attesa, non sono riusciti ad acquistare il biglietto. Il portale e andato in tilt, costringendo diversi sostenitori a ricominciare la coda virtuale. La prima fase terminerà alle 18 di domani, mentre l'eventuale vendita libera prenderà il via alle 12 di venerdì.