Stadio Roma, Rampelli (vicepres. Camera dei Deputati): "Il luogo giusto è Tor Vergata. Il progetto si può calare perfettamente anche lì senza cambiarlo"

IL TEMPO (MAR. ZAN.) - Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sul nuovo stadio della Roma a Pietralata. Ecco le sue parole: “Da urbanista dico che il luogo giusto per fare lo stadio della Roma è Tor Vergata, visto che lì sono state programmate infrastrutture, ci arriva la metro, ci sono spazi enormi, non esistono boschi urbani e non c’è il rischio di congestione totale della viabilità che invece pesa su Pietralata. Il progetto di Dan Friedkin si può perfettamente calare anche lì, senza cambiarlo di una virgola. E sarebbe un modo per riqualificare un pezzo della più desolata periferia romana”.