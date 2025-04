Serve un allenatore figlio del "ranierismo"

Se qualcuno ha ancora dubbi sull'importanza di avere in panchina un allenatore capace, può andarsi a ricontrollare ciò che è successo in casa Roma con Claudio Ranieri. Con la stessa rosa, i giallorossi di Ivan Juric stavano per precipitare in Serie B, con il Sir ci si sta giocando la qualificazione in Champions League. Questo epilogo deve invogliare la famiglia Friedkin a non sbagliare con il prossimo allenatore. [...] A Roma hanno vinto praticamente soltanto allenatori dalla grandissima personalità. Tipo Liedholm, Capello e Mourinho. La Capitale non è una piazza in cui fare esperimenti o scelte filosofiche. Il clamoroso rendimento di Ranieri è frutto della sua capacità di interpretare il difficile mondo romano. Per sostituirlo, servirebbe un altro Ranieri, ma, in giro non c'è. Si potrebbe seguire, però, la sua traccia: il ranierismo. Un mix tra romanità e romanismo, magari senza essere romani. [...]

(corsera)