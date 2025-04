Pellegrini in corsa, diverse opzioni a destra

Ancora un allenamento e poi l’undici per il derby verrà definito. [...] Stavolta per Ranieri le alternative non mancano, sia in termini di modulo sia in termini di uomini da impiegare. All’andata i giallorossi hanno iniziato bene la partita giocando con un 3-5-2, sistema utilizzato anche contro la Juventus dopo essere usciti dai difficili primi 20’ con i bianconeri [...] Congetture a parte, è viva anche l’opzione del 3-4-2-1, in cui Pellegrini andrebbe ad agire a sinistra con Soulé a destra (favorito su Baldanzi) alle spalle di Dovbyk. Al posto dell’ex Frosinone, se le intenzioni dovessero essere quelle di mettere più pressione sui biancocelesti e andare oltre le più recenti consuetudini, potrebbe tornarci anche Saelemaekers. Sulla fascia destra al suo posto la scelta sarebbe comunque ampia, con Celik utilizzato lì anche contro la Juventus nell’ultima gara e Rensch ormai recuperato a pieno anche se reduce da uno stop non brevissimo. [...]

(Il Romanista)