Fiorentina: rimonta proibitiva con l'Europa che incombe

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Quattro giornate al termine del campionato con nel mezzo il doppio confronto nella semifinale di Conference League: la Fiorentina si prepara alla volata finale con l'obiettivo di restare protagonista, in Italia e in Europa. Palladino ed i suoi, infatti, puntano a raggiungere la finale di coppa, senza però trascurare la lotta Champions. [...] Da qui a fine stagione la Viola dovrà vedersela all'Olimpico con la Roma, giocherà poi a Venezia e a seguire ospiterà il Bologna, per poi finire il campionato ad Udine. [...] In questi giorni, però, la testa è soprattutto alla Conference League: i toscani infatti tra domani e giovedì prossimo si giocheranno contro il Betis la possibilità di ritornare in finale. La buona notizia è che Kean è tornato ad allenarsi dopo aver saltato gli ultimi due impegni di Serie A: l'attaccante aveva lasciato il ritiro il 23 aprile per motivi di famiglia e ieri ha svolto un allenamento differenziato al Viola Park. Oggi, poi, la partenza per Siviglia con la squadra.