La bella notizia per Claudio Ranieri è che ieri si è riaggregato al gruppo il turco Zeki Celik. Con il suo rientro l’allenatore giallorosso ha una soluzione in più a destra, dove mancheranno Saelemaekers per squalifica e Rensch e Abdulhamid per infortunio. Ranieri avrà quindi due scelte: o schierare il turco a tutta fascia o mettere li uno adattato, da scegliere tra El Shaarawy e Soulé. leri si è allenato regolarmente anche Dovbyk, dopo i crampi di Lecce.

(gasport)