Bodo-Lazio, tempesta di neve in Norvegia: si gioca. Delegato UEFA: "Non sussistono i presupposti per il rinvio"

Un’imponente bufera di neve imperversa su Bodø dalla notte, tutta la città è ammantata di bianco, lo strato ha raggiunto i 4 centimetri e intorno alle 11 ne sono previsti 7. Servono i doposci su strade e marciapiedi. Temperatura sotto lo zero termico alle 8.30: -1,8 gradi. Le condizioni meteorologiche sono precipitate poco dopo la mezzanotte, l’innevamento è stato continuo, la nevicata fittissima. [...]

Alle 10.30 si terrà la riunione Uefa, parteciperanno Bodo/Glimt, Lazio e le autorità locali. Si sta monitorando la situazione. La partita alle 8.30 di oggi non era data a rischio, bisogna attendere l’evoluzione meteorologica e la conclusione del meeting. Se la bufera rimarrà stabile, o peggiorerà, si dovrà valutare un piano di emergenza. Non è facile perché Bodø-Lazio si intreccia al derby, ogni spostamento andrebbe concatenato a Lazio-Roma di domenica. Un’eventualità sarebbe lo slittamento a domani, ma per adesso si parla solo di procedure. Neve, gelo e venti forti: condizioni climatiche che in Norvegia sono una combinazione quotidiana. Il campo artificiale dell’Aspmyra Stadion è ovviamente predisposto per giocare in condizioni impervie. Il Bodø ha in azione due spazzaneve. L’Uefa è in contatto da giorni con i norvegesi per garantire la massima collaborazione. Il campo è riscaldato, è stato coperto, è antigelo e antineve. [...] (corrieredellosport.it)

Come riportato dal sito, il match tra Bodo e Lazio si giocherà regolarmente e la decisione è stata presa in seguito alla conclusione della riunione tecnica tra club, UEFA e autorità locali. Poiché le condizioni meteo sono in miglioramento, uno dei delegati UEFA ha fatto sapere che “Non sussistono i presupposti per il rinvio”.

CONCLUSA LA RIUNIONE TECNICA CON LA #UEFA, SI GIOCA REGOLARMENTE #BODOLAZIO La riunione tecnica tra l'Uefa e le delegazioni dei due club, andata in scena alle 10.30, ha stabilito che si procede regolarmente con la disputa della partita. “Non sussistono i presupposti per il… pic.twitter.com/oLGbmBZ7KO — Sportface (@sportface2016) April 10, 2025

Bodo, cittadina norvegese ai confini del circolo polare artico, si è svegliata sotto una fitta coltre di neve. Una situazione che, nonostante le difficoltà, non dovrebbe però compromettere il regolare svolgimento del match tra Bodo-Glimt e Lazio, andata dei quarti di finale di Europa League. Filtra ottimismo sulla possibilità che il manto sintetico dell'Aspmyra Stadion - dotato di un sistema di riscaldamento interno - consenta di giocare. Le previsioni parlano di un miglioramento delle condizioni meteo a partire dalle 14 con la neve che dovrebbe fermarsi o comunque diminuire in maniera significativa, permettendo agli addetti di liberare il campo. Per questo remota, rimane l'ipotesi di un rinvio del match, in programma alle 18:45.

