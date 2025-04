Il Benfica si muove per il riscatto di Samuel Dahl. Come riferito dal quotidiano, nelle prossime settimane il club portoghese avvierà nuovi contatti con i giallorossi per il riscatto di Dahl, fissato a 8 milioni più due di bonus. L'intenzione dei portoghesi è quella di trattenere l'esterno.

(Il Tempo)