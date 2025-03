Roma, corsa da Champions con la difesa al top e Dovbyk

Claudio Ranieri continua a stupire. Da "aggiustatore" e "normalizzatore" a "specialista in rimonte", l'allenatore giallorosso sta trasformando la stagione della Roma, riportandola in piena lotta per un posto in Champions League. Dopo aver sfiorato lo scudetto nel 2009, Ranieri sembra aver ritrovato la formula magica, avvicinandosi in modo "minaccioso" alla Lazio (sesta a -2 punti) e al Bologna (quarto a -4 punti). Un risultato impensabile a novembre, quando Sir Claudio ha preso in mano la squadra. (...) L'obiettivo ora è il derby del 13 aprile, con la speranza di recuperare Paulo Dybala (lesione alla coscia sinistra) per la sfida del 19 aprile contro il Verona. (...) La Joya, una volta ristabilito, sarà fondamentale per affrontare gli impegni successivi contro Inter, Fiorentina, Milan e Atalanta.

L'ultima vittoria contro il Cagliari ha ulteriormente consolidato i numeri impressionanti di Ranieri in campionato. La Roma ha ottenuto 13 risultati utili consecutivi dalla 17a giornata (5-0 al Parma), con 6 vittorie di fila e ben 13 punti recuperati alla Lazio in sole dieci giornate (da -15 a -2). Nel 2025, i giallorossi hanno conquistato 29 punti in undici partite, il miglior risultato tra i cinque principali campionati europei. Ranieri, che si definisce un "Normal One", sottolinea l'importanza di guardare avanti: "Il quarto posto? Quando sono arrivato ho promesso solo umiltà e lavoro. La classifica continuo a non vederla: si vedrà al rettilineo finale...".

Un elemento chiave della rinascita romanista è la ritrovata solidità difensiva, guidata da Mile Svilar, decisivo contro il Cagliari. La difesa ha subito solo un gol nelle ultime 6 partite, grazie anche al rendimento di Gianluca Mancini. Ranieri sta lavorando anche per valorizzare Artem Dobvyk, che si è sbloccato con una rete contro il Cagliari. L'ucraino, già a quota 9 gol (che valgono 18 punti), ha nove partite per dimostrare di essere un attaccante di livello e, ma ai tifosi basterebbe un gol decisivo al derby.

(gasport)