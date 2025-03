Il viaggio di Totti a Mosca, l'invito è un caso: "Rinunci"

"L'imperatore sta andando alla terza Roma". Sfondo viola, slogan in russo e l'immagine di Francesco Totti con la maglia della Roma. Così il Pupone appare sui cartelli in giro per Mosca. Il motivo: l'8 aprile parteciperà ad un evento organizzato da una testata che si occupa di sport e scommesse. La notizia ha fatto il giro del web ed è diventata virale, tanto da scatenare polemica da parte dei tifosi e non solo. La guerra in Ucraina, il rapporto difficile tra la Russia e L'Europa, imporrebbero la necessità di non andare a Mosca. Totti ha scelto di non rispondere, ma chi è vicino a lui ha cercato di placare la polemica: "È soltanto un evento commerciale, al quale in passato hanno partecipato altri atleti".

(gasport)