Il maxi video di Francesco Totti in Russia: l’ex capitano della Roma sponsor anche a Mosca

Un video su un maxi schermo, poi un altro e un altro ancora. Sfondo rosa, si staglia la figura di Francesco Totti con la maglia della Roma e il numero 10 sulle spalle. Ma che ci fa l'ex capitano giallorosso a Mosca? "L'imperatore sta andando alla terza Roma", si legge nello spot. C'è anche una data: 8 aprile 2025 in numeri romani. Quel giorno Totti - all'apice della tensione internazionale per il conflitto con l'Ucraina - sarà in Russia per partecipare all'International Rb award, evento organizzato da una testata che si occupa di sport e scommesse. [...] La campagna pubblicitaria ribattezza Totti "l'ultimo Imperatore di Roma" per accostarlo al concetto di Mosca come "terza Roma", espressione in voga tra il XV e il XVII secolo, quando la città russa era considerata l'erede di Costantinopoli dopo la caduta nel 1453. [...] A otto anni dal ritiro dal calcio giocato, Totti è ancora un brand.

(roma.repubblica.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE