Tonetto: "Angelino e Saelemaekers ideali con una difesa a 3. 20 milioni per riscattare il belga? Assolutamente sì"

Nell'ambito di un approfondimento su Angelino e Saelemaekers, il quotidiano sportivo ha intervistato Max Tonetto, ex proprietario della fascia sinistra della Roma e oggi anche opinionista radiofonico.

Lei e Cassetti siete stati esterni di una Roma da Champions. Saelemaekers e Angelino sono pronti?

"Parliamo di due esterni di ottimo livello, non c'è dubbio. Ma i periodi sono diversi come la squadra. La formula migliore è sempre quella in cui l'allenatore trova gli 11 che giocano meglio insieme, nel modulo più congeniale. Spalletti in questo è il top. Ma pure Ranieri sta trovando una chimica di squadra che li valorizza"

[...] Il Milan valuta 20 milioni Saelemaekers, a quel prezzo lo riscatterebbe?

"Assolutamente sì, il belga è un giocatore moderno e di qualità, che fa diversi ruoli e tutti con ottimo profitto. Sia per lui che per Angelino però vale un discorso: si possono sfruttare meglio con la difesa a 3, avendo tutti e due grandi qualità in fase offensiva"

(Gasport)