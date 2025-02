Fasce volanti: Roma top d'Europa con Angelino e Saelemaekers

Ben il 30% dei gol segnati della Roma sono passati dai piedi di Angelino ed Alexis Saelemaekers, a testimonianza che i due esterni stanno costruendo le fortune dei giallorossi. Sono anni che a Trigoria non c'erano due giocatori di fascia così impattanti. Se Angelino è stato un affare, solo 5 milioni, per il belga bisognerà lottare con il Milan. [...]

Saelemaekers sta disputando la sua miglior stagione nonostante l'infortunio alla caviglia destra. In 22 presenze, però, ha messo a segno 5 gol e 4 assist. Ma, anche i numeri di Angelino sono incredibili visto che ha registrato 3 reti e 6 assist e per Claudio Ranieri sono fondamentali. In questo momento, poi, lo spagnolo può essere considerato uno dei migliori esterni d'Europa per rendimento e per questo va ringraziato Sir Claudio che l'ha riportato nella posizione a lui più congeniale. [...] Meglio dell'ex Lipsia solo Dimarco. [...]

(gasport)