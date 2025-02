Samp battuta: la Roma insegue la Viola capolista

Un gol per tempo e la pratica Sampdoria va in archivio nel migliore dei modi. La baby Roma torna cinica sotto porta con Misitano e Marazzotti dimenticando il passo falso contro la Fiorentina, che resta al primo posto solitario ma distante solamente un punto. [...] Una bella rivincita per l'attaccante che aveva sulla coscienza almeno tre palle gol fallite nello scontro con i viola. [...] "Abbiamo fatto un'ottima partita, tre mesi fa non l'avremmo mai vinta", ha sottolineato l'allenatore. Ora niente pause: Graziani e compagni torneranno in campo a Verona nel turno infrasettimanale.

(Corsport)