Ryan esulta. E c’è aria di manovre

Ha sofferto, ha gridato, ha festeggiato. Ryan Friedkin ha vissuto a mille battiti all’ora la serata del ritorno allo stadio Olimpico. È comparso a sorpresa in tribuna dopo un bel po’, perché voleva far sentire la presenza della proprietà a Ranieri e alla squadra a margine di una partita decisiva – alla fine ha fatto i complimenti a tutti – ma anche perché dentro alla Roma sta guidando un processo di rimpasto. Da qualche giorno non è più operativa la direttrice finanziaria, Anna Rabuano, che dovrebbe essere sostituita da una manager di fiducia del Friedkin Group, Anna Dunkel. Dunkel renderà conto a Ed Shipley, altra figura di riferimento del presidente Dan, e sarà chiamata a dare un apporto nel percorso di risanamento economico della società. (...)

(corsport)