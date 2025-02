Roma, Ranieri s'infuria: "L'arbitro voleva far vincere il Porto"

La solita Roma, i soliti errori, un arbitraggio raccapricciante. I giallorossi buttano via una vittoria meritata, prendendo l'ennesimo gol su ripartenza avversaria. [...] Il gol del Porto è sempre lo stesso, preventive sbagliate e contropiede che si tramuta in rete nonostante la sfortunata deviazione di Baldanzi. [...] Discorso diverso per l'espulsione di Cristante. Un centrocampista con la sua esperienza non può non capire il momento e non può non sapere che l'arbitro avrebbe voluto stabilire il record mondiale di cartellini. [...]

Ranieri a fine partita ha mandato un messaggio a Rosetti: "Chiedo a Rosetti, che è una persona integerrima: come fai a mandare un arbitro che in carriera ha 22 partite in cui la squadra in trasferta ha pareggiato solo 9 volte? È stato il festival del cartellino giallo. Per me stava aspettando qualcosa dentro l'area di rigore per far vincere la partita al Porto". [...] Tra sette giorni si ripartirà dall'1-1. Non ci saranno Saelemaekers e Cristante e chissà se ci sarà Dybala. [...]

(corsera)