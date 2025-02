IL TEMPO (L. PES) - Pari e rimpianti per la Roma al Do Dragao, uno stadio che rimane maledetto per i giallorossi. Il pari rocambolesco che viene fuori dopo novanta minuti di battaglia non soddisfa pienamente Ranieri che però nel finale si ritrova a gestire in inferiorità numerica. Una direzione arbitrale imbarazzante e contestata anche dal tecnico a fine gara che invita i suoi a non salutarlo. Anche se alla squadra non è mancato il coraggio e lo spirito di sacrificio. Sorprendenti le esclusioni di Hummels e Paredes. Per il resto è la solita Roma con Celik e Cristante. [...] Primo tempo di cartellini gialli più che di azioni da gol. Il direttore di gara tedesco Stieler, gestisce male sin dall'inizio. [...] Al ventesimo Varela rifila un calcione sul ginocchio sinistro di Paulo Dybala, che rimane a terra dolorante. La Joya ci prova ma non ce la fa. Al suo posto Baldanzi, che risulterà decisivo. [...] Nella ripresa il Porto trova lo spazio per colpire e lo fa con Moura che beffa Svilar grazie ad una deviazione. [...] Ingenuità di Cristante al 72' che complica i piani di Claudio Ranieri e si fa espellere. [...] La Roma si difende come può e resiste agli assalti avversari. Tra una settimana il ritorno all'Olimpico, in una notte decisiva.