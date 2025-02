Il gioiello di Soulé travolge il Parma. Ranieri lo esalta: "Il futuro sarà suo"

Una punizione magica, cercata e voluta, soprattutto con Ranieri, da parte di Matias Soulé: "Ho insistito tanto con il mister, volevo tirarla io" e così è stato. Stavolta l'esultanza è per una rete decisiva, con tanto di dedica alla fidanzata Milagros. Grazie all'argentino, la Roma batte il Parma e prosegue la propria striscia positiva in campionato. [...] Nonostante l'ampio turnover, al Tardini si è vista una delle migliori versioni della Roma. I giallorossi si presentano senza Dybala, Dovbyk, Hummels e Angelino, ma, vengono trascinati da Soulé e dai nuovi acquisti. [...] La punizione dell'argentino è solo le specchio di una prestazione incisiva e decisiva, proprio come voleva il mister: "Credo molto in lui. Non è facile essere giocatori della Roma, ma si sta applicando tantissimo. Matias deve stare tranquillo perché il futuro della Roma sarà suo". [...] Ora testa all'Europa League di giovedì.

(La Repubblica)