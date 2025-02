Il falso mistero del mister che verrà

È ragionevole ritenere (nessuno scoop: soltanto logica, forse mischiata con un pizzico di illusione) che la Roma abbia già identificato (scelto?) l'allenatore per le prossime stagioni. Che non significa che l'abbia già (ufficialmente) messo sotto contratto, ma che - se non altro - ha individuato la strada per il futuro. Sarebbe strano (e anti programmatico) che la Roma non avesse ancora capito chi fa e farà al suo caso. [...] La società non può essere rimasta a guardare nel momento in cui numerose consorelle stanno pensando a una nuova guida tecnica. Vietato farsi trovare impreparati o arrivare in ritardo. [...]

Si racconta che la Roma abbia parlato con tecnici completamente diversi tra di loro, per età e curriculum: va bene, ma nulla vieta di pensare che siano state mosse tattiche, fuorvianti, più di facciata che di sostanza; e che il nome «vero» sia stato (e sia) accuratamente tenuto al buio. A patto che ci sia, logicamente. Il mistero del mister che verrà sarà presto svelato. Forse.

(corsera - M. Ferretti)