Rivoluzione in Serie A: hanno isolato Lotito

Claudio Lotito ha unito la Serie A. Affermarlo nel giorno in cui le recenti sconfitte sui terreni scivolosi della politica sportiva si uniscono come tessere di un mosaico, offrendo un quadro molto più chiaro, sembra quasi una provocazione. Eppure, proprio per isolare quello che per anni è stato considerato da alleati e rivali una sorta di "dominus" del calcio italiano, società storicamente rivali sono dovute scendere a patti. [...] In un batter d'occhio si è però trovato fuori dai giochi per la scelta sia del presidente sia dell'ad, fuori dal consiglio federale e anche da quello della A, visto che ieri sono stati eletti Fenucci (Bologna), Giulini (Cagliari), Percassi (Atalanta) e Scaroni (Milan). [...] Sono le proprietà straniere ad aver voltato pagina. Contestavano a Lotito di concentrarsi su alcune beghe personali come quella con Gravina, che ora non ha più avversari e viaggia verso un plebiscito alle elezioni Figc del 3 febbraio, più che su quelle questioni economiche, decisamente più urgenti per i capitani d'industria. I vari Oaktree (Inter), Pagliuca (Atalanta), Commisso (Fiorentina), Friedkin (Roma), Krause (Parma), Hartono (Como) e Niederauer (Venezia) hanno fatto "cartello" trovando subito le porte aperte della Juve, tornata a recitare un ruolo di prim'ordine, e del Monza di Galliani, e trascinando altri come Sticchi Damiani, Giulini e Pozzo. [...]

(Corsport)