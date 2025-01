Ranieri: "Europa prioritaria, nessun turnover"

LEGGO (F. BALZANI) - Tornare a vincere in trasferta dopo 273 giorni per proseguire in Europa e continuare la striscia positiva. Stasera (ore 18,45, diretta Sky) la Roma se la vedrà con l’AZ Alkmaar, sesta in classifica in Olanda ma ancora in corsa in Europa League. Ranieri limiterà il turn over visto che proprio dalle coppe (5 semifinali negli ultimi 7 anni) passa il riscatto di una stagione fin qui deludente. "Sappiamo quanto è importante questa coppa per noi e quanto sarà difficile ottenere di nuovo l’Europa in campionato. Giochiamo contro una squadra giovane, che non perde da 2 mesi e che ama giocare all’attacco. Gestione in vista di Udine? No, ci penseremo dopo", ha dichiarato ieri il tecnico che a inizio conferenza ha voluto ricordare Riva a un anno dalla sua scomparsa.

Due i cambi possibili rispetto al Genoa: Pisilli per Pellegrini e El Shaarawy per Angelino. Scalpita anche Soulé che dovrebbe alternarsi con Dybala. Ranieri parla anche del futuro: "Farioli mio sostituto? Sta lavorando bene all’Ajax. E non è facile in una piazza così esigente, è giovane e aspetterà…Non bisogna promettere e poi non mantenere, io garantirò serietà e lavoro. Il resto è un’incognita". Al suo fianco Pisilli che una promessa la fa: "Voglio restare qui". Dall’Olanda intanto ieri è sbarcato Rensch (pochi minuti dopo è stato il turno di Gollini in attesa del colpo Frattesi per il quale la Roma vuole alzare l’offerta: 30 milioni più 10 di bonus.