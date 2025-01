Antonello, l'annuncio in arrivo a febbraio. Idea Sartori ds? Da Bologna smentiscono

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Il countdown è destinato a terminare tra pochi giorni, interrompendo un arco temporale dove la struttura dirigenziale della Roma è stata davvero ridotta ai minimi termini, dopo l'addio, ormai datato settembre, dell'ex CEO greca Lina Souloukou. La cautela su questo tema dev'essere sempre massima, visti i costanti ribaltoni e lo slittamento dell'annuncio definito spesso sempre "imminente". Ma Alessandro Antonello è pronto per diventare il nuovo CEO giallorosso. L'attuale amministratore delegato dell'Area Corporate dell'Inter ha superato l'agguerrita concorrenza di Marzio Perrelli di Sky Sport e di Claudio Fenucci del Bologna e ora sta sistemando gli ultimi dettagli di uscita dai quadri dirigenziali del club nerazzurro, per poi insediarsi a Trigoria per i primi di febbraio. (...) Per il ruolo di Ds da Verona parlano di un interesse manifestato nei confronti di Sogliano, mentre negli ultimi giorni con insistenza hanno accostato il nome di Sartori al club giallorosso. A blindare l'attuale ds bolognese ci ha pensato Claudio Fenucci: «Con Sartori stiamo parlando del rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Per me non ci sono problemi. Lo vedo tutti i giorni, arriveremo a una soluzione. Quando ci saranno novità le comunicheremo».