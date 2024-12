Turnover in casa Samp: Semplici vuole conferme

[...] Una tappa di crescita, questa trasferta all'Olimpico contro la Roma che arriva in un momento cruciale nel campionato della Sampdoria, in cui la squadra blucerchiata sembra aver svoltato dopo i problemi accusati nelle ultime partite prima del cambio di guida tecnica, da Andrea Sottil a Leonardo Semplici. [...]

Sarà anche l'occasione per dare minutaggio al gioiellino Pedrola, che sta tornando ad alti livelli dopo i problemi patiti nella stagione scorsa. [...] Probabile comunque un robusto turnover, almeno a gara in corso, con Sekulov che avrà spazio al pari del giovane bomber Leonardi. [...] Semplici vuole usare questa sfida degli ottavi contro la Roma per preparare le prossime sfide contro Cremonese, Carrarese e Pisa, gli ultimi impegni del 2024 prima dei probabili nuovi innesti sul mercato di gennaio.

(gasport)