Roma saudita: un gol e diventa la Curva Saud

È scoppiata la Saud-mania. A Roma, ma anche in Arabia, sono tutti impazziti dopo il suo gol al Braga. L'esterno nato a Gedda, dopo aver fatto la storia diventando il primo calciatore arabo in Serie A, l'ha riscritta nuovamente diventando il primo a realizzare un gol con un club italiano. L'esultanza dopo il gol, il suo sorriso contagioso e la gioia dei suoi compagni hanno fatto il giro del mondo. [...] In una serata, da mascotte è passato a calciatore ed ora Ranieri potrà tenerlo in considerazione: "Erano giorni che lo vedevo andare come una freccia in allenamento". [...] Per i tifosi della Roma, Saud è già un idolo e allo stadio non sono mancati gli applausi. [...] Allora i social si sono scatenati e sono iniziati i paragoni e i meme: così la Sud è diventata la Curva Saud e l'esterno arabo è stato ribattezzato Cafu Abdulhamid. [...] Da giovedì, poi, si è registrata anche un impennata nella vendita delle magliette con il numero 12. [...]

(corsera)