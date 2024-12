Quagliarella: "Mi volevano Roma e Lazio, ma Conte mi convinse a restare alla Juventus"

IL MATTINO - Fabio Quagliarella, ex centravanti tra le altre di Napoli e Juventus, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati ha svelato un retroscena sul mancato trasferimento alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni: "Conte mi ha convinto a restare in bianconero. In quell’estate mi volevano sia la Lazio sia la Roma e il mio trasferimento avrebbe creato un effetto domino su altri bomber: c’erano in ballo anche gli spostamenti di Gilardino e Borriello. Sembrava tutto fatto, quando a un certo punto mi arriva una telefonata di Conte. Rispondo e lui non mi lascia nemmeno parlare: 'Dove vai? Non se ne fa niente'. Se ti chiama Conte e ti dice una cosa del genere, cosa si può fare? Ovviamente sono rimasto alla Juventus. E così fu anche a gennaio della stessa stagione, quando era tutto fatto con il West Ham, ma lui mi disse: 'Tu da qua non ti muovi e resti qua'. Insomma mi fece capire che mi voleva tanto e per me è stato un motivo di grande orgoglio e piacere".