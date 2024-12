L'Olimpico pronto alla tregua per Ranieri

[...] L'Olimpico firmerà una tregua con la squadra per cercare di andarla a sostenere in questo momento sotto la guida di Ranieri. Contro il Tottenham si sono viste situazioni incoraggianti e oggi lo stadio aiuterà i giocatori a scendere in campo contro la temibile Atalanta.

Nessun fischio prima o durante la partita. È stato Ranieri a chiederlo in conferenza stampa e la tifoseria è pronta a seguire il consiglio. [...] L'Olimpico sosterrà tutta la rosa, ci saranno poi applausi, striscioni e cori per il ritorno di Ranieri.

Non di certo la stessa accoglienza che riceverà Nicolò Zaniolo alla sua prima all'Olimpico da avversario. Nel 2023 aveva lasciato la Capitale per approdare al Galatasaray, poi l'Aston Villa e infine l'Atalanta quest'estate. [...] I fischi per lui ci saranno, così come per la Dea ma alla Roma e a Ranieri tanto sostegno.

(corsport)