Lo truffano e perde la memoria. Ritrovato sotto shock al Circo Massimo: “So solo che tifo la Roma”

Si conclude a lieto fine la vicenda del 73enne scomparso da alcuni giorni dalla sua abitazione nel quartiere di Primavalle a Roma. L'uomo aveva lasciato un biglietto di addio dopo aver perso 18mila euro rispondendo ad un sms, subendo uno truffa. Per giorni i suoi parenti lo hanno cercato ovunque anche segnalando la scomparsa alla trasmissione "Chi l'ha visto?".

La svolta è arrivata grazie a una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico: durante un controllo nella zona del Circo Massimo gli agenti sono entrati in contatto con l'uomo che, però, non ricordava il suo nome o l’indirizzo della sua abitazione. Ma la luce si è accesa alla domanda 'di che squadra sei': "Sono della Roma. Sono stato pure all’inaugurazione dell’Olimpico". A poco a poco i ricordi sono riaffiorati e l'uomo ha raccontato di aver dormito alla Stazione Termini. Gli agenti lo hanno messo a riparo dal freddo e nel frattempo il Nucleo Assistenza Emarginati (NAE) ha avviato le verifiche per risalire alla sua identità anche grazie al confronto con le segnalazioni giunte alla trasmissione televisiva "Chi l’ha visto?".

(repubblica.it)