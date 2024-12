La scalata di Gabrielloni dalla D al gol alla Roma. I Friedkin sono furiosi

Il mal di trasferta non è passato e i sintomi sono arrivati fin negli Stati Uniti. La Roma cade pure contro il Como, che merita la vittoria con un ottimo secondo tempo. I due gol arrivano nel recupero e sono simbolici. Perché Fabregas ha il coraggio di inserire una seconda punta per cercare di sbloccare lo 0-0. E perché è stato proprio il nuovo entrato - Gabrielloni - a segnare il primo gol e a servire l'assist per il 2-0, segnato a porta vuota, di Paz. Gabrielloni è al suo primo centro in Serie A, ma con la maglia del Como aveva segnato dalla Serie D alla Serie B. [...] Il meno peggio della Roma, per distacco, è stato il portiere Svilar. [...]

La sconfitta è stata vista in mondovisione dalla famiglia Friedkin che, appena il pessimo arbitro Rapuano ha fischiato la fine, ha chiesto un report sulla partita. I proprietari sono rimasti sconcertati dalla prestazione. Saranno anche lontani e avranno commesso errori, ma alla Roma ci tengono. Non incolpano Ranieri ma sono furibondi con una parte del gruppo che si addormenta sugli allori appena vince una partita. A gennaio ci sarà una rivoluzione, con cessioni eccellenti (viene da pensare a Dybala, Mancini e Pellegrini, ma è solo un ipotesi e anche altri sono nel mirino) per anticipare la rifondazione. Anche il lavoro del ds Ghisolfi è pesantemente sotto esame.

La Roma non vince in trasferta da 11 partite. L'ultimo successo è del 25 aprile 2024, nello spezzone di Udine dopo che la gara del 14 aprile era stata sospesa per il malore di Ndicka. Da allora, 5 pareggi e 6 sconfitte. La Roma, lontano dall'Olimpico, ha conquistato 4 punti e solo il Venezia (3) ha fatto peggio in campionato. Il problema più evidente è l'allergia delle punte al gol: Dovbyk, a quota 4, non segna dal 3 novembre e Dybala, a quota 2, non segna dal 31 ottobre. [...] Domenica Roma-Parma è scontro salvezza. Questa è la realtà.

(corsera)