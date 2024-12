La Roma spreca e si mangia le mani, Ranieri: "Ma il pareggio è giusto"

Non è arrivata una vittoria nell'ultima trasferta del 2024, ma la prestazione al Meazza contro il Milan lascia ben sperare per il futuro della Roma. La formazione giallorossa ha giocato alla pari e nel finale ha avuto la possibilità di vincere la partita non sfruttata prima da Pisilli e poi da Pellegrini. Ranieri alla fine può essere soddisfatto. «Una delle prestazioni migliori - le parole del tecnico - Il Milan ha giocato meglio nel primo tempo, noi nel secondo abbiamo restituito quello che avevano fatto loro nella prima parte. È stata una partita bella e vibrante, entrambe le squadre hanno giocato per vincere, il pareggio è giusto e ha fatto divertire i tifosi». [...]

Dopo la grande prova (e la doppietta) contro il Parma, anche a San Siro, ieri sera, Dybala autore del gol del pareggio ma anche di una prestazione in crescendo dal punto di vista della condizione fisica, è stato un protagonista assoluto. «Paulo è aiutato da tutta la squadra, è cresciuto fisicamente perché si allena con continuità - ancora Ranieri - cosa che evidentemente prima non riusciva a fare. Questo ci rende felici perché quando sta così è bello pagare il biglietto per vederlo giocare». [...]

Tra le note negative del match, la prestazione ancora una volta negativa di Pellegrini. Subentrato nell'intervallo al posto di Koné, il capitano non è mai entrato davvero in partita. [...] La svolta per lui non è arrivata, e il suo addio sembra una conseguenza inevitabile: quasi sicuramente non a gennaio, ma a fine stagione, con l'Inter che sembra la destinazione più probabile.

(corsera)