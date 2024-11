Vertice Roma. Fiducia a Juric ma è a tempo

Ivan Juric confermato alla guida della Roma, ma comunque sotto esame. Il responso dei Friedkin, dopo ore di riflessioni, è arrivato e per ora non prevede scossoni. [...] Negli ultimi giorni ci sono stati contatti continui tra la proprietà [...] e la dirigenza (Ghisolfi) a Trigoria, con la linea che è quella di continuare a dare fiducia a un allenatore scelto neanche due mesi fa. Una fiducia, però, che non sarà infinita perché i Friedkin non sono comunque soddisfatti dei recenti risultati. [...]

Per questo, nel ribadire il suo sostegno a tecnico e squadra in questo momento di difficoltà, i presidenti giallorossi si aspettano anche un miglioramento dei risultati. Senza sarà ancora l'allenatore a pagare. [....] Per ovvie ragioni tutti a Trigoria tifano affinché con Union Saint Gilloise e Bologna possano arrivare sei punti per cercare di respirare e preparare al meglio il finale di 2024. In caso contrario nei giorni scorsi un primo casting per sostituire Juric era già cominciato seppur senza trovare una valida alternativa. [...] Non tanto per una questione di nomi, quelli ci sono, quanto di circostanze. Massimiliano Allegri e Roberto Mancini costerebbero molto e non accetterebbero un contratto fino al 30 giugno. [...]

(Tuttosport)