Allarme rientrato. Anche Scott McTominay sta bene e cresce l'ottimismo per vederlo in campo domenica contro la Roma. Lo scozzese aveva lasciato il campo lunedì sera zoppicante, ma non si è trattato di un problema alla caviglia come inizialmente sembrava, ma di un fastidio alla pianta del piede. [...]

E gli esami hanno escluso problemi, derubricando il tutto a un fastidio. Oggi si allenerà con il gruppo e forzerà un po' per capire se il problema è superato. Ma c'è ottimismo.

