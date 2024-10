Il Galatasaray ospita le giallorosse

IL TEMPO (A. D.P.) - La Roma è pronta per la seconda sfida dei gironi di Champions League. Le capitoline oggi affronteranno in trasferta il Galatasaray, forti del successo ottenuto in casa nella prima gara contro il Wolfsburg. Se il cammino europeo è fin qui perfetto, è in campionato che Giugliano e compagni fanno fatica e hanno perso qualche punto di troppo. Ora la Roma dovrà archiviare il ko dello Juventus Stadium e rialzare la testa: "Dopo partite come quella di Torino vuoi giocare il giorno dopo ed è importante quindi farlo dopo tre giorni. Abbiamo battuto il Wolfsburg, se riuscissimo a vincere anche questa sarebbe significativo. La gara è importante" queste le parole di mister Spugna in conferenza [...] Eccezion fatta per le lungodegenti, il tecnico ha la rosa al completo e solo in queste ore scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.