ROMA-ATHLETIC: le probabili formazioni dei quotidiani. Confermata la difesa a 3, Baldanzi e Dybala dietro a Dovbyk

Alle 21:00, allo stadio Olimpico, la Roma di Ivan Juric scenderà in campo per l'esordio in Europa League contro l'Athletic Bilbao. Il tecnico croato confermerà dunque la sua canonica difesa a 3 e si affiderà nuovamente a Paulo Dybala là davanti. Nei tre dietro potrebbe puntare sul debutto dal primo minuto di Mario Hermoso, affiancato da Ndicka e Mancini mentre nei 4 di centrocampo sono favoriti Koné e Paredes con Angelino e Celik sulle fasce. In attacco, oltre alla Joya, resta inamovibile Artem Dovbyk, mentre dietro a lui Baldanzi è in vantaggio su Soulé.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Dybala; Dovbyk

IL ROMANISTA - Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Baldanzi, Angelino; Soulé, Dovbyk