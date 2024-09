La Roma vola oltre la crisi

L'Olimpico senza la sua Curva (per la prima mezz'ora); il capitano, Pellegrini, e il suo compagno, Cristante, fischiati ad ogni pallone: non eravamo più abituati, abbiamo vissuto quasi tre anni, con Mou e DDR, con i pienoni di amore incondizionato. Addirittura Juric, tecnico catapultato in questo gomitolo di licenziamenti e dimissioni, incolpevole di tutto, diventa oggetto della contestazione di parte dei romanisti presenti all'Olimpico. […] Non eravamo nemmeno più abituati a vedere - almeno in questo scorcio di campionato - una Roma così padrona, che lotta e si avventa su ogni pallone, che lo perde e lo recupera sempre in avanti, che segna tre gol e che vince senza storia: il primo tempo è finito 1-0, ma poteva andare peggio per l'Udinese; nei secondi quarantacinque minuti, quando poteva sopraggiungere un po' di stanchezza, visti i chilometri percorsi e l'intensità del primo tempo, arrivano le reti che definiscono il passo verso la resurrezione.

(Il Messaggero)