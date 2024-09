Il caso Totti Jr: serve la legge contro i leoni da tastiera

Cristian Totti, figlio di Francesco, si è presentato all'Olbia, la sua nuova squadra nel campionato di Serie D, in condizioni non ottimali. [...] Sui social è partito il tiro al piccione: battute prevedibili, trite e ritrite, epiteti, allusioni e doppi sensi. Il solito campionario. "Body-shaming", lo chiamano oggi. [...] E' una derivazione del bullismo, ne fa parte. Ci si aggrega per demolire qualcuno. Una volta lo si praticava per strada, nelle scuole e nei bar. Oggi lo si fa con l'aggravante dello smartphone, che rende globale quel che un tempo restava nei cortili.

In un'intervista al Messaggero, Francesco Totti ha risposto agli odiatori di Cristian con parole precise e taglienti. "Mi dispiace per il ragazzo. Io non ho mai parlato male di un figlio di una persona. Sarebbe riduttivo, sporco. Sarei una persona indegna, se parlassi male di un ragazzo che ha i suoi sogni". [...] Parole condivisibili che non serviranno, perché una quota di inutili idioti rimarrà fisiologica. Totti è volato a Olbia per seguire una partita di suo figlio ed è stato travolto da richieste di selfie. Possibile, anzi probabile, che si sia prestato a una foto con qualche "persecutore" di Cristian, perché l'anonimato social permette l'ipocrisia, il doppio fondo. [...]

(SportWeek - S. Vernazza)