Serie A: la Roma esclude Karsdorp dalla lista

Via Karsdorp, dentro Saud Abdulhamid. In attesa di capire se arriverà il terzino classe '99 dell'Al-Hilal, è ufficiale che l'olandese è ormai fuori rosa e fuori dal progetto tecnico di De Rossi: nella lista campionato presentata alla Lega di Serie A la Roma ha escluso e tagliato proprio Karsdorp.

Prima ancora delle cause tecniche o economiche, e prima ancora dei vari no detti alle cessioni (ultimo il Besiktas), la Roma e De Rossi hanno deciso di lasciare Karsdorp fuori dalla lista campionato perché nessuno ha dimenticato le mancanze di rispetto verso i tifosi: durante la sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen i tifosi lo fischiarono al momento della sostituzione. Rick rispose con un applauso ironico e poi, furioso, andò via. [...]

(corrieredellosport.it)

