Calciomercato Roma, Abdulhamid ad un passo: trovato accordo con l'Al Hilal a 2,5 milioni

In attesa della decisione definitiva di Paulo Dybala, il calciomercato in entrata della Roma va avanti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i giallorossi sono ormai ad un passo da Saud Abdulhamid, terzino classe 1999 dell'Al Hilal. L'operazione si dovrebbe chiudere su una base di 2,5 milioni di euro. Daniele De Rossi potrà quindi contare su un nuovo rinforzo per la fascia destra.

