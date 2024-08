La notte di Paulo Dybala, De Rossi lo lancia dall’inizio: “Una storia emozionante”

Si scrive Roma-Empoli, ma si legge Paulo Dybala. Questa sera all’Olimpico andrà in scena l’abbraccio tra l’argentino e i tifosi della Roma. Per quel “no” detto agli arabi. E l’enorme sì alla maglia giallorossa. […] Quella di Dybala è stata una scelta d’amore che però non si tramuta automaticamente in soldi per il mercato. De Rossi a meno di una settimana dal gong aspetta ancora i rinforzi richiesti e ammette: «Manca poco, vediamo cosa succederà. Per comprare altri giocatori serve fare spazio sia numerico, a volte anche a livello economico, come successo alla Juve, che ha dovuto vendere Soulé per comprarne altri. È un discorso che vale per tutti». Anche per la Roma che adesso spinge sulle uscite. Il Psv ha presentato un’offerta da 9 milioni di euro per Zalewski. Il calciatore ci sta pensando. Un’avventura all’estero potrebbe rilanciare la sua carriera e la Roma avrebbe i soldi per l’assalto ad almeno uno tra Koné e Danso. Sempre in uscita c’è Abraham che interessa al West Ham, con l’ancora araba che resta sullo sfondo.

(La Repubblica)