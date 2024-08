Torna in auge in casa Roma il nome di Sergio Arribas. Secondo quanto scritto sull'edizione odierna de Il Messaggero, i giallorossi avrebbero chiesto informazioni all'Almeria per lo spagnolo classe 2001 per sostituire Paulo Dybala: il suo nome è in lista insieme a quelli di Zhegrova, Riquelme e Ngonge. Il nome dello spagnolo era già stato accostato ai giallorossi qualche giorno fa.