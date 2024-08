Cominciano a circolare i primi nomi per il dopo Dybala in casa Roma. Oltre a Lo Celso, infatti, come scrivono dalla Spagna, il club giallorosso ha messo gli occhi anche su Sergio Arribas. Ci sarebbero già stato i primi contatti con l'Almeria, che lo scorso anno ha acquistato il giocatore dal Real Madrdi. Arribas è un esterno offensivo e trequartista, classe 2001. Nell'ultima stagione 9 gol in 34 partite nella Liga.

(mundodeportivo.com)

