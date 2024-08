Calciomercato Roma: occhi su Lo Celso se parte Dybala. Il Tottenham chiede 15 milioni

Nuovo nome per la Roma. Secondo quanto riferisce il giornalista Diego Plaza Casals di "El Chirinquito Tv", in caso di uscita di Paulo Dybala, in trattativa con l'Al Qadsiah, la Roma si muoverebbe per Giovani Lo Celso. Il Tottenham chiede 15 milioni di euro: sull'argentino anche Aston Villa e Betis.

