Soulé, Roma allo sprint

La Roma saluta Aouar, saluta anche il giovane Oliveras, ed è pronta a sferrare l’assalto a Soulé e agli altri obiettivi di mercato. Già, perché con le cessioni dei due giocatori, specialmente del centrocampista algerino, il club non solo si libera di uno stipendio lordo importante (quasi 4 milioni di euro), ma ricava anche circa 15 milioni di euro più bonus che verranno dirottati immediatamente nel budget acquisti per riuscire a chiudere quelle operazioni necessarie a rinforzare la rosa di De Rossi. (...) E allora il primo nome su cui Ghisolfi e Souloukou vogliono puntare è Matias Soulé. Nei prossimi giorni la dirigenza romanista si tufferà concretamente sull’operazione presentando un’offerta importante, che possa far vacillare la Juventus anche in virtù della volontà dell’argentino di trasferirsi nella capitale. La Roma valuta Soulé venti milioni di euro, cifra che non certo esalterà Giuntoli, ma è pronta a spingersi oltre, intorno ai 25 milioni, per avvicinarsi il più possibile ai 30 richiesti dal club bianconero, aggiungendo magari qualche bonus e una percentuale sulla rivendita. Un’offerta comunque importante, che la Roma formulerà anche dirottando parte degli introiti di Aouar (un’altra parte sarà utilizzata per Sorloth) con la speranza di convincere la Juve che al momento sta aspettando anche proposte dalla Premier. (...) Se non dovesse arrivare Soulé, Ghisolfi tornerebbe con forza su Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid, considerato un ottimo prospetto e raggiungibile probabilmente con la stessa offerta che la Roma presenterà ai bianconeri per il giovane talento. (...)

(corsport)